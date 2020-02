Pijany, bez uprawnień i bez ważnych badań technicznych

Lidzbarscy policjanci zatrzymali 40-latka, który kierował ciężarowym mercedesem mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli okazało się, że to nie wszystkie przewinienia kierowcy.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę 9 lutego na trasie z Lidzbarka Warmińskiego do Koniewa. Patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli ciężarowego mercedesa, który jechał bez włączonych świateł. Okazało się, że kierujący 40-letni mieszkaniec gminy jest pijany. Mężczyzna próbował w tym stanie dojechać do domu.Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu w organizmie.Dodatkowo mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Kiedy mundurowi sprawdzili kierowcę i pojazd w bazie danych okazało się, że 40-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania, a samochód którym jechał nie posiada ważnych badań technicznych.Mężczyzna przyznał policjantom, że zanim wsiadł za kierownicę pojazdu „raczył się” piwem.Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.Źródło: KPP