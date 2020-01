W Lidzbarku Warmińskim usunięto już niebezpieczne niewybuchy z terenu jednostki (AKTUALIZACJA)

W Lidzbarku Warmińskim ewakuowano dzisiaj mieszkańców bloku przy ul. Orneckiej 1 oraz pracowników Powiatowego Lekarza Weterynarii, pobliskiej piekarni PSS Społem oraz sklepu Agat.

Przypomnijmy. Na terenie 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego ( jednostki wojskowej 2039) przy ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim natrafiono na niewybuchy.Są na tyle niebezpieczne (mają prawdopodobnie pole rażenie nawet na półtora kilometra), że podczas pracy saperów, trzeba ewakuować mieszkańców z pobliskich budynków.Zamykana jest też na czas pracy saperów droga wojewódzka 513. Blokada ulicy w stronę Ornety zaczyna się od ronda przy jednostce wojskowej.Większość mieszkańców sama opuściła budynek. W tej chwili straż miejska i policjanci sprawdzają jeszcze, czy nikt nie został w budynkach.Pod blok został podstawiony autobus, by przewieźć mieszkańców do pobliskiego kasyna wojskowego.Na teren jednostki wojskowej wjechał ciężki patrol saperów. Ich praca ma się zakończyć około godz. 12.00.Nie wykluczone, że w miejscu znalezienia niewybuchów, jest ich więcej.lub, bmUsuwanie niewybuchów zakończyło się sukcesem. Mieszkańcy wracają już do swoich domów i nie ma utrudnień w ruchu samochodowym. Wkrótce więcej informacji.