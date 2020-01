Bobry szykują zasadzkę dla kierowców

W Lidzbarku Warmińskim przy drodze Orneckiej przed skrzyżowaniem drogi prowadzącej do miejscowości Łaniewo bobry po prawej stronie drogi urządziły sobie rozlewisko budując tamę przed przepustem drogowym.

Drzewa pogryzione jak ołówki służą do budowy tamy. Można też zauważyć, że zaczęły podgryzać drzewa o dużej średnicy. Opisana sytuacja umiejscowiona jest około 8-10 metrów od drogi głównej. Gdyby drzewo które jest już gryzione przez bobry przewróciło się na nadjeżdżający pojazd to skutki mogły być nieobliczalne. Czas pokaże co z tego wyniknie, o ile służby wcześniej na zaistniałą sytuację nie zareagują.Marek Sławomir Grabkowski