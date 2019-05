Uwaga na oszustów oferujących zmianę operatora dostawy gazu

W ostatnich dniach lidzbarscy policjanci otrzymali sygnały, że do domów mieszkańców miasta zaczęły przychodzić osoby oferujące zmianę operatora dostawy gazu. Ma to skutkować zmniejszeniem dotychczasowych opłat za gaz. Gdy taka osoba zapuka do naszych drzwi, nie zawieraj z nią żadnych transakcji i dla pewności powiadom Policję!

W ciągu kilku ostatnich dni do lidzbarskich policjantów zaczęły docierać sygnały, że do domów mieszkańców miasta przychodzą osoby, które oferują zmianę operatora dostawcy gazu.



Zmiana takiej umowy ma skutkować zmniejszeniem dotychczasowej opłaty za gaz. Mieszkańcy, często w podeszłym wieku, z nadzieją na zaoszczędzenie określonej kwoty pieniędzy, podpisują takie umowy nawet bez ich przeczytania.



Policjanci apelują i przypominają ! Umowy na dostawy gazu podpisywane są wyłącznie w placówkach firmy, a sami pracownicy nie odwiedzają klientów w domach.



Nie należy wpuszczać do mieszkania osób, które oferują podpisanie jakiejkolwiek umowy. Większość firm nie wysyła swoich przedstawicieli do mieszkań klientów. Wszelkich zmian w umowach należy dokonywać osobiście, w siedzibie firmy.



Kiedy znajdziemy się w podobnej sytuacji, poinformujmy oferenta, że nie chcemy pochopnie podjąć decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy i zamierzamy dać sobie kilka dni na zastanowienie.



Poprośmy o pozostawienie druku umowy, celem zapoznania się z warunkami przed jej podpisaniem.



Pamiętajmy, że oszuści, często starając się wzbudzić nasze zaufanie, są grzeczni i elegancko ubrani.



Przestrzegajmy starsze osoby, aby kierowały się zasadą ograniczonego zaufania wobec obcych. Apel ten kierowany jest również do ich rodzin z prośbą o uczulenie ich na tego typu zjawiska.



Starsze osoby nie powinny wpuszczać do domu nieznajomych. Ich łatwowierność może zostać wykorzystana przez oszustów i złodziei.

O każdym podejrzeniu próby oszustwa należy zawiadomić policję.

Informacja KPP