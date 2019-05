W niedzielę wybory do europarlamentu

W niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj o północy zaczyna się cisza wyborcza. W wyborach 26 maja będziemy wybierali 52 europosłów w 13 okręgach wyborczych.

W naszym okręgu wyborczym nr 3 (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie) będą łącznie pracowały 2082 komisje obwodowe, a lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7-21. Z naszego okręgu startuje 60 kandydatów.



Jak głosujemy?

Otóż będzie jedna karta do głosowania, głosujemy tylko na jednego kandydata.

— A głosujemy poprzez postawienie znaku X (muszą być to co najmniej dwie przecinające się linie) w kwadracie przy nazwisku kandydata, którego chcemy poprzeć — przypomina Piotr Sarnacki, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Poniżej wszyscy kandydaci z naszego okręgu z podziałem na komitety. Warto się z nimi zapoznać i oczywiście iść na wybory — oddać swój głos.



Kandydaci z naszego okręgu[b]



[b]Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy: 1. Robert Winnicki, 2. Piotr Lisiecki, 3. Joanna Michalewicz, 4. Maciej Stypka, 5. Lilija Moshechkova, 6. Paulina Gołębiewska, 7. Marzanna Gontarska, 8. Andrzej Wyrębek, 9. Adam Kiełczewski i 10. Marcin Sawicki.

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia: 1. Monika Falej, 2. Sławomir Gromadzki, 3. Katarzyna Dzik, 4. Paweł Krutul, 5. Małgorzata Olkowska, 6. Piotr Ambroziak, 7. Agnieszka Falkowska, 8. Tomasz Lewczuk, 9. Elżbieta Murawko i 10. Sława Tarasiewicz.



Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO, PSL, SLD .N ZIELONI: 1. Tomasz Frankowski, 2. Urszula Pasławska, 3. Władysław Mańkut, 4. Anna Wojciechowska, 5. Bożena Kamińska, 6. Joanna Michalska, 7. Tadeusz Nowak, 8. Jolanta Den, 9. Marcin Bołtryk i 10. Jacek Protas.



Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość: 1. Karol Karski, 2.Krzysztof Jurgiel, 3. Iwona Arent, 4. Grzegorz Kierozalski, 5. Joanna Karpowicz, 6. Justyna Żalek, 7. Wojciech Kossakowski, 8. Tadeusz Cymański, 9. Jolanta Andruszkiewicz i 10. Romuald Łanczkowski.



Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS: 1. Bartosz Grucela, 2. Katarzyna Rosińska, 3. Seweryn Prokopiuk, 4. Małgorzata Matuszewska-Boruc, 5. Marcin Birgiel, 6. Emilia Bartkowska, 7. Marcin Gulczyński, 8. Kamila Wysocka, 9. Michalina Artysiewicz i 10. Robert Koliński.



Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15: 1. Andrzej Maciejewski, 2. Wanda Jankowska, 3. Stefan Rembelski, 4. Łukasz Dymko, 5. Agnieszka Roszig, 6. Wiesława Płońska, 7. Ewa Dąbrowska, 8. Alina Ojdana, 9. Paweł Jaskółowski i 10 Janusz Kopko.